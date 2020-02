FCGB : Sousa ne doute de rien, il veut remporter la C1

Dans : Bordeaux.

Connu pour ses ambitions malgré les limites des Girondins, L’entraîneur Paulo Sousa risque de ne pas faire long feu à Bordeaux. En effet, ses objectifs sont incompatibles avec ceux de son club.

Comme beaucoup d’autres homologues, Paulo Sousa s’aperçoit que le projet vendu à son arrivée ne correspond pas tout à fait à la réalité. Venu pour ramener les Girondins dans le haut du tableau en championnat, mais aussi en Coupe d’Europe après quelques saisons, l’entraîneur de 49 ans a sûrement compris que l’objectif serait difficile à atteindre. Il faut dire que l’effectif de Bordeaux ne lui en donne pas la possibilité. Et pour ne rien arranger, ses supérieurs, avec qui les relations sont de plus en plus tendues, n’ont pas l’intention de mettre la main à la poche pour renforcer le groupe.

Dans ces conditions, le Portugais semble se diriger vers un départ l’été prochain. Ce qui ne l’empêchera pas de poursuivre son rêve pour le moins ambitieux. « Les rêves commandent la vie. J'ai un objectif très clair en tête : je veux et je peux de nouveau gagner la Ligue des Champions, comme je l'ai fait en tant que joueur, a confié l’ancien milieu de la Juventus Turin et du Borussia Dortmund à Eleven Sports. Ces projets sont déjà proches et ils arriveront. C'est ça qui me dirige. Mon staff et moi seront prêts à atteindre cet objectif. » Nouvelle preuve que Sousa et les Girondins sont bien incompatibles...