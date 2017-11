FCGB : Rien ne va à Bordeaux... mais Gourvennec doit rester !

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Après un bon match réalisé contre l’Olympique de Marseille la semaine dernière, les Girondins de Bordeaux ont rechuté samedi soir face à Caen (1-0).

Une défaite qui fait mal pour le club au scapulaire, désormais 13e de Ligue 1 et en pleine crise de confiance. Il faut dire que l’équipe de Jocelyn Gourvennec, destinée à se mêler à la lutte pour la Ligue Europa, n’a pas du tout un classement en adéquation avec son standing. Interrogé sur la situation actuelle du club aquitain, Rolland Courbis avoue qu’il va falloir changer beaucoup de choses pour redresser la barre…

Gourvennec, toujours l'homme de la situation ?

« C'est dur de se relever maintenant, dans cette situation, car Bordeaux s'est laissé prendre dans un engrenage, où tout le monde a perdu confiance. Bordeaux n'est au top dans aucun secteur, surtout ceux indispensables pour avoir des résultats et une bonne équipe. Je vois un Nicolas de Préville (qui a beaucoup de qualités) être utilisé dans une position d'attaquant axial, comme un Valère Germain à Marseille, alors qu'il serait plus fort en duo, pas seul devant » a lancé l’ex-coach de Montpellier qui a néanmoins confiance en Jocelyn Gourvennec qu’il estime capable de relancer la machine bordelaise. « Il y a beaucoup de choses à revoir, mais je crois que Jocelyn Gourvennec est suffisamment compétent pour les voir et pour les réparer » a-t-il conclu. Pour cela, il faudra impérativement retrouver de la confiance et une efficacité offensive. Ce qui faisait la force des Girondins la saison dernière.