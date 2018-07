FCGB : Poyet accusé de plomber le mercato de Bordeaux

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Le mercato des Girondins de Bordeaux est calme, très calme même. Le club au scapulaire aurait pu enregistrer son premier renfort estival avec l’international croate Filip Bradaric. Mais alors qu’un accord avec été trouvé entre Bordeaux et Rijeka, le finaliste du Mondial 2018 a préféré s’engager en faveur du club italien. La faute à qui ? Selon L’Equipe, c’est l’entraîneur Gustavo Poyet qui « a fait traîner ce dossier ». Et ce n’est pas la seule chose reprochée à l’entraîneur uruguayen…

Selon un dirigeant bordelais interrogé par le quotidien national, la méthodologie de Gustavo Poyet durant le mercato est mauvaise. Par exemple, l’entraîneur des Girondins de Bordeaux aurait « tergiversé » au moment où la cellule de recrutement du club aquitain lui a soumis une liste de 30 noms de potentielles recrues. « Un dossier qui traîne devient un dossier compliqué. Normalement, on fait les choses en amont. Et une fois que c’est validé, on va vite. Au moins avec Jocelyn Gourvennec, les choix étaient tranchés » confie ce dirigeant, exaspéré par la lenteur de Gustavo Poyet en cette période de mercato. Un tacle que le principal intéressé n’appréciera sans doute pas…