FCGB : Pablo Castro s'est fait les croisés, saison terminée

La saison de Pablo Castro avec les Girondins de Bordeaux est terminé, le joueur souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche..

Sorti dimanche lors du match Bordeaux-Nice, Pablo Castro ne rejouera plus cette saison. En effet, le club au scapulaire a confirmé ce lundi que le défenseur brésilien avait passé des examens et que les résultats n’étaient pas bons. « Notre défenseur central Pablo Castro est sorti sur blessure dimanche contre Nice. Le défenseur bordelais a passé des examens pour avoir plus d'informations sur sa blessure. L'international brésilien souffre d'une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche nécessitant un avis chirurgical. Le Club soutient Pablo dans cette épreuve et lui souhaite un bon rétablissement », indiquent les Girondins de Bordeaux.