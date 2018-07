FCGB : Malcom au Barça, c'est fait à 99 % !

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, Liga.

Alors qu’un accord de principe avait été annoncé par l’AS Roma et par les Girondins de Bordeaux lundi, Malcom va finalement s’engager en faveur du FC Barcelone. En effet, L’Equipe affirme ce mardi midi que le Brésilien de 21 ans a annoncé son départ en Catalogne à ses futurs ex-coéquipiers des Girondins. La visite médicale du joueur est prévue dans l’après-midi. Pour s’offrir Malcom au nez et à la barbe de la Roma, les dirigeants barcelonais ont offert plus de 40ME à Bordeaux. Une offre irrefusable pour le club au scapulaire, qui enregistre la plus grosse vente de son histoire avec ce gros transfert dont l’officialisation pourrait intervenir en début de soirée.