FCGB : Les trois priorités du mercato officiellement dévoilées

En attendant la vente officielle et définitive du club, la direction actuelle des Girondins de Bordeaux doit gérer le mercato. Une tâche difficile pour le club au scapulaire, malgré la vente de Malcom au FC Barcelone pour 40ME hors bonus. Dans les colonnes de L’Equipe, le propriétaire Nicolas de Tavernost a confié que l’objectif prioritaire des Girondins de Bordeaux était de recruter un ailier droit, un avant-centre et un milieu défensif.

« Simplement, comme on l'a toujours dit, nous cherchons à remplacer Malcom, et à recruter un avant-centre, et un milieu défensif. Ces trois postes sont à pourvoir. Il y a eu beaucoup de pistes, certaines se sont fermées, d'autres se rouvrent, c'est un mercato compliqué. Mais j'espère que nous y arriverons en temps et en heure » a expliqué le président du directoire du groupe M6. Reste désormais à voir quels joueurs seront recrutés par le club bordelais. Pour l’heure, c’est le calme plat…