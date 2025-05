FCGB ‍: Gérard Lopez a sali Bruno Irles, par ici la sortie

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Mis en échec dans la course à la montée en National, Bruno Irles a perdu des points aux yeux des observateurs bordelais. Encensé en début de saison, l’entraîneur des Girondins ne fait plus l’unanimité.

Malgré la perte de son statut professionnel l’été dernier, Bordeaux s’était offert un entraîneur de haut niveau. Bruno Irles avait accepté le défi au sein du club rétrogradé en National 2. Et ses débuts sur et en dehors du terrain avaient séduit Samuel Vaslin. Mais quelques mois plus tard, après l’échec dans la course à la montée, le journaliste milite pour le licenciement du technicien.

Irles n'est plus l'homme de la situation

« Est-ce que, si on change Bruno Irles, on sera dans le même cirque ? On a l'impression que oui, a commenté l’observateur bordelais dans le Talk de Webgirondins. (…) Aujourd'hui, je vois une équipe vide tactiquement et collectivement. Je ne vois pas de joueurs à garder. Le travail d'Irles s’est non seulement dégradé au fil de la saison mais, quand on doit faire un bilan, il n'est pas bon. » Une déception sur le plan sportif, mais aussi sur l’aspect humain.

« Peut-être que le fait d’être au sein du "FCGL" (FC Gérard Lopez) dégrade la crédibilité de nos entraîneurs. Je trouve qu'humainement, Irles a perdu beaucoup de crédit, ce qui pourtant a été un de ses gros faits d'armes du début de saison, a souligné Samuel Vaslin. Sur les trois derniers mois, toutes ses déclarations se contredisent, il n'assume jamais la défaite. Ça se remarque sur le terrain parce qu’on ne voit jamais de correction. Et puis, il va chercher des excuses qui me déplaisent énormément. Donc s'il n'est pas capable de gérer ces périodes-là, c'est que ce n'est pas un bon coach. »

Bordeaux : Gérard Lopez accepte enfin de partir https://t.co/bIy4RwWhoh — Foot01.com (@Foot01_com) April 29, 2025

C’est pourquoi le spécialiste des Girondins, malgré la tentation de miser sur la continuité, imagine la suite sans l’ancien coach de Troyes. « Est-ce que garder Irles, c'est une bonne chose ? Je ne pense pas, a-t-il tranché. Globalement, il n'a pas prouvé grand-chose au club et, aujourd’hui, il n'a presque rien à tirer de son équipe et de son management. Pour toutes ces raisons-là, je me dis qu'il est temps de se séparer. » Pour sa défense, Bruno Irles a dû composer avec un effectif bâti à l’arrache. Un été à peu près normal pourrait lui permettre de travailler avec un groupe plus compétitif.