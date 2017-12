FCGB : Gameiro, Corchia, Digne, un mercato fou à Bordeaux ?

Dans : Bordeaux, Mercato, Liga.

Malgré la mauvaise passe actuelle de son équipe, Jocelyn Gourvennec a été conforté dans sa position d’entraineur bordelais. Le coach des Girondins pourrait même se voir offrir la possibilité de renforcer sérieusement son équipe au mois de janvier, et bénéficier d’une chance supplémentaire de redresser la barre. Stéphane Martin négocie en effet avec plusieurs grands clubs européens pour récupérer des joueurs, et notamment des internationaux français en manque de temps de jeu en vue de la Coupe du monde.

Selon France Football, Lucas Digne et Sébastien Corchia ont été approchés en vue d’une arrivée dès le mois de janvier. Le premier a fait savoir qu’il préférait pour le moment rester à Barcelone, même en tant que remplaçant. Pour l’ancien manceau et lillois, la porte est en revanche ouverte, et le FC Séville serait prêt à écouter les propositions girondines. Enfin, toujours en Espagne, Bordeaux s’est interrogé sur la situation de Kevin Gameiro, qui peine à être un titulaire indiscutable à l’Atlético Madrid, et pourrait aider Bordeaux à régler ses problèmes offensifs. L’idée d’un retour en France n’est pour le moment pas dans les priorités de l’ancien joueur du PSG, qui risque toutefois de reculer dans la hiérarchie de la formation de Diego Simeone avec l’arrivée de Diego Costa en janvier. Au point de revoir, justement, ses priorités ?