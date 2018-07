FCGB : Bordeaux tente le gros coup Ben Arfa !

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, PSG.

Depuis le départ de Malcom au FC Barcelone, les supporters aquitains guettent avec beaucoup de curiosité la moindre rumeur offensive. Il faut dire qu’un renfort devient urgent dans ce secteur de jeu, le départ du Brésilien ayant laissé un grand vide. Mais c’est avec des moyens limités que les dirigeants bordelais doivent manœuvrer, en attendant le rachat définitif du club par les investisseurs américains.

En ce sens, des joueurs libres sont forcément intéressants. Et c’est le cas d’Hatem Ben Arfa, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain a expiré le 30 juin dernier. Une piste crédible pour Bordeaux ? Oui, selon Foot Mercato. « Les Girondins de Bordeaux ont réactivé la piste Hatem Ben Arfa. Dossier compliqué, HBA prend son temps et attend un coup de cœur pour s'engager dans son futur club » a expliqué le média spécialisé. Dans ce dossier, Bordeaux devra se battre avec des formations bien plus riches comme West Ham, dont l’intérêt pour Ben Arfa a été révélé récemment.