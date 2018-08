FCGB : Bordeaux sort les rames pour ce joueur de D3 anglaise

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

En raison de la vente du club par M6 à des investisseurs américains, le mercato des Girondins de Bordeaux est assez flou.

Et ce n’est pas la dernière rumeur en date qui va rassurer les supporters du club au scapulaire puisque selon les informations du The Northern Echo, la direction bordelaise négocie actuellement l’arrivée de Lee Cattermole, milieu défensif de 30 ans évoluant à Sunderland… en troisième division anglaise. Une piste qui a de quoi surprendre, et qui semble en plus très délicate à boucler financièrement pour le récent 6e de Ligue 1.

En effet, Goal précise que Lee Cattermole touche 45.000 euros par semaine en Angleterre. « Ce qui est à l’heure actuelle hors de portée des Girondins », même si rien n’est définitif puisque Bordeaux souhaiterait un prêt avec option d’achat et une prise en charge partielle du salaire par Sunderland. Reste à savoir si le club britannique acceptera ce deal alors que Gustavo Poyet, qui a entraîné le milieu défensif de 30 ans entre 2013 et 2015, fait le forcing pour son recrutement. Ce dernier pourrait d’ailleurs ouvrire la porte à Otavio, le Brésilien n’ayant même pas été convoqué dans le groupe face à Strasbourg ce week-end…