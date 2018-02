FCGB : Bordeaux se place pour une première recrue estivale

Dans : Bordeaux, Mercato, Monaco.

Arrivé cet hiver à Bordeaux et directement intégré dans le 11 de départ, Soualiho Meïté est d’ores et déjà incontournable chez les Girondins. Sa puissance physique fait un bien fou à la formation de Gustavo Poyet, et cela donne des idées à ses nouveaux dirigeants. Car après un parcours mouvementé, le Franco-Ivoirien se cherche clairement un point de chute à 23 ans. Le natif de Paris s’était révélé à Auxerre, avant de rejoindre Lille et d’être prêté notamment à Zulte-Waregem. Recruté par Monaco en 2017, il a été de nouveau prêté chez les Girondins, sans option d’achat. Mais son acclimatation réussie a le mérite de relancer le débat.

« Bien sûr que l’on aimerait conserver Soualiho Meïté en fin de saison. Lui, se sent bien ici. Il faudra discuter avec l’AS Monaco », a livré Stéphane Martin à Girondins TV. Une mission qui s’annonce tout de même compliquée, le club de la Principauté ayant déboursé 8 ME pour faire venir Meïté, et ne semble pas avoir renoncé à l’intégrer la saison prochaine à son effectif, surtout avec les bonnes choses qu’il montre actuellement sous le maillot au scapulaire.