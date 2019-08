FCGB : Bordeaux riposte par écrit aux attaques

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Soumis à de très vives critiques sur leur gestion actuelle, les dirigeants des Girondins de Bordeaux ont choisi de répondre ce dimanche midi via un communiqué. Demandant à ce que chacun reste à sa place, le club au scapulaire espère que les supporters ne laisseront pas tomber Bordeaux.

« A la suite des différents commentaires à propos de l’entraîneur et de l’équipe professionnelle du FC Girondins de Bordeaux parus sur internet et les réseaux sociaux, le Club tient à rappeler qu'il apprécie et respecte l’ensemble de ses partenaires. Il est difficile pour les personnes extérieures au Club d'avoir une opinion objective sur les tenants et aboutissants de ses choix et il est important de comprendre que les décisions relatives à son fonctionnement sont prises par lui seul. A l’instar de la solidarité démontrée par les joueurs de l’équipe des Girondins de Bordeaux hier soir à l’occasion du 1er match à domicile, soyons tous unis derrière eux », explique la direction des Girondins de Bordeaux.