FCGB : Bordeaux dragué par des investisseurs américains ?

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Après l’Olympique de Marseille en octobre 2016, un deuxième club de Ligue 1 pourrait passer sous pavillon américain...

C’est en tout cas ce qu’affirme le compte Twitter @Girondinfos, qui explique ce dimanche que les Girondins de Bordeaux font l’objet d’un intérêt très concret de la part d’investisseurs américains. Ceux-ci seraient « prêts à investir aux Girondins et rentrer dans le capital du club », selon le compte Twitter très fiable sur l’actualité du club au scapulaire.

Par ailleurs, ces investisseurs américains étaient présents aux côtés de Nicolas de Tavernost, actionnaire majoritaire du club, lors du match Bordeaux-Nice il y a une semaine. Une annonce qui a immédiatement provoqué la joie des supporters du club. Reste désormais à voir si cette information se concrétisera et si c’est le cas, quel sera l’investissement des Américains en question. Pour rappel, il s’agirait d’une entrée au capitale du club et non d’une vente de celui-ci comme cela a été le cas du côté de Monaco ou Marseille…