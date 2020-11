FCGB : Bordeaux dans le rouge, 30 emplois bientôt supprimés

Dans : Bordeaux.

En déficit chaque saison depuis près de 10 ans et plombé par la crise du Covid-19, les Girondins de Bordeaux vont se séparer de 30 employés dans les semaines à venir.

A en croire les informations de France Bleu, le club au scapulaire a prévu d’alléger sa masse salariale en se séparant de 30 employés, sans pour autant avoir recours à un plan social. Effectivement, le contesté président Frédéric Longuépée a annoncé une réorganisation à travers une rupture conventionnelle collective. « Il n’y aura pas de licenciements mais des départs en retraite aidés et/ou des accompagnements vers d’autres projets professionnels.

Le club entend ainsi retrouver l'équilibre financier d'ici à 3 ans » note le média, qui précise que le plan a été présenté ce mardi aux salariés des Girondins. Pour rappel, Bordeaux présentait, lors de son passage devant la DNCG en juillet, un déficit net de 27 ME sur un budget de 65 ME. Mais le club avait passé l’étape de l’examen devant le gendarme financier du foot français grâce à la recapitalisation de l’actionnaire américain King Street, aux commandes du club dans sa globalité depuis la fin 2019 et le départ de GACP.