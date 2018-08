FCGB : Bordeaux annonce une vague imminente de recrues

Dans : Bordeaux, Mercato.

Qualifié pour le troisième tour préliminaire de l’Europa League, Bordeaux a débuté sa saison avec un effectif affaibli.

Les Girondins ont perdu Soualiho Meïté et Martin Braithwaite, repartis suite à leur prêt, et surtout Malcom, transféré au FC Barcelone. Pendant ce temps-là, aucune recrue n’a débarqué à cause du rachat du club en cours. C’est du moins l’une des raisons selon le président Stéphane Martin, beaucoup moins inquiet que son entraîneur Gustavo Poyet.

« Ce qu’il s’est passé au club se passe aussi dans d’autres clubs. Si vous regardez le mercato, il n’y a pas de mouvements énormes, y compris dans les grands clubs, a commenté le dirigeant au micro de RMC Sport. On est dans un processus de vente qui complique les choses, mais qui ne bloque rien. » La preuve, pendant que M6 finalise la vente au fonds d’investissement GACP, des renforts sont en approche.

Les recrues arrivent enfin

« Je n'ai pas de recrue à annoncer, mais ça avance bien. On espère avoir ces joueurs disponibles pour jeudi prochain, a estimé le patron des Marine et Blanc. On avance sur deux-trois noms, à des postes sur lesquels on a communiqué : un avant-centre, un numéro 6 et le remplaçant de Malcom. » A en croire Martin, Bordeaux devrait affronter les Ukrainiens de Mariupol avec de nouveaux visages.