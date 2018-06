FCGB : Bordeaux affiche son soutien aux Ultramarines

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

En froid avec certains de ses supporters depuis plusieurs mois, les Girondins de Bordeaux ont mis de l'eau dans leur vin en soutenant les Ultramarines.

« Les Ultramarines reprochent au club son indifférence totale dans leur combat contre les interdictions de déplacement ». Au cours des dernières semaines, le principal groupe de supporters de Bordeaux pestait clairement contre l'attitude de leur club. Mais ce lundi, les Girondins ont pris le taureau par les cornes en apportant officiellement leur soutien aux Ultramarines 1987.

« Nous espérons de tout coeur que l'histoire continue encore longtemps et que l'association Ultramarines sorte fortifiée de cette période difficile. Il est essentiel pour l'identité du club que vous puissiez continuer à défendre nos couleurs et à animer notre stade comme vous l'avez toujours fait, avec passion, organisation et de manière désintéressée », a lancé, sur Twitter, le FCGB, qui se met donc derrière ses fidèles supporters, alors que 200 Ultramarines risquent des sanctions pour avoir bravé des interdictions de déplacement à Nantes, Strasbourg et Marseille lors de la saison dernière.