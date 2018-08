FCGB : Bingo, Bordeaux décroche le gros lot avec Pedro !

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Au ralenti depuis plusieurs semaines notamment à cause de la vente du club, le mercato de Bordeaux va enfin s’accélérer.

Le club girondin, qui recherchait activement un attaquant pour satisfaire Gustavo Poyet, aurait trouvé son bonheur. Selon les informations obtenues par Goal, Pedro a de grandes chances de devenir dans les prochaines heures la première recrue estivale des Girondins. « Convaincu du potentiel de Pedro, Bordeaux met tout en œuvre pour convaincre Fluminense et serait prêt à mettre la somme qu'il faut » affirme le média.

C’est un chèque de près de 14ME que les Girondins de Bodeaux sont prêts à signer pour s’offrir le buteur brésilien. « Contacté, un dirigeant des Girondins se disait "optimiste" à propos de ce recrutement, même si le mercato reste "imprévisible et parfois renversant" selon ses propres mots ». Cela prouve en tout cas l’ambition de Bordeaux malgré la vente du club puisqu’une partie significative des fonds récupérés dans le cadre de la vente de Malcom seraient directement réinvestis. Et si cette arrivée se confirmait, alors Nicolas De Préville et Gaëtan Laborde auraient des questions à se poser…