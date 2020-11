FCGB : Ben Arfa lance un pari et chambre les journalistes

Dans : Bordeaux.

Présent en conférence de presse ce mercredi, à deux jours d'un Rennes-Bordeaux forcément spécial pour lui, Hatem Ben Arfa avait le moral et était d'humeur badine.

La 11e journée de Ligue 1 débutera par une opposition entre deux clubs qu’Hatem Ben Arfa connaît puisqu’avec son équipe actuelle, Bordeaux, le joueur formé à Lyon ira jouer au Roazhon Park contre le Stade Rennais, son précédent club en France. A ce stade du championnat, le club breton semble un ton au-dessus des Girondins, lesquels n’ont pas montré grand-chose depuis le début de saison. Cela n’empêche pas Hatem Ben Arfa d’avoir une confiance absolue concernant le classement final de Bordeaux en Ligue 1. Avec malice, Ben Arfa a quand même fait remarquer aux journalistes girondins qu'il ne fallait pas ramener les Girondins à son seul cas.

« Que je retrouve Rennes, Paris ou Nice, cela m'est égal, il n'y a pas de sentiment particulier même si j'en garde bien sûr de bons souvenirs notamment la Coupe de France. C'était super bien avec eux maintenant je suis un joueur des Girondins et on va là-bas pour gagner. On sait qu'on doit gagner à chaque match mais il n'y a pas de pression particulière à ce stade-là de la saison : il reste encore une grosse vingtaine de matches avant de s'inquiéter (...) On sait où l'on veut aller et vous verrez qu'en fin de saison, on sera mieux que nos objectifs. Je peux vous le signer, a confié, dans des propos relayés par Girondins33, Hatem Ben Arfa, qui s’est un peu agacé qu’on veuille absolument en faire un joueur à part dans le vestiaire bordelais. Ce sont des questions bateau que vous posez en vérité, donc question bateau, réponse bateau. Ce n'est pas moi qui compte c'est l'équipe. »