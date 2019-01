Bordeaux : Un grand espoir chipé à Monaco au mercato ?

Dans : Bordeaux, Mercato, Monaco.

Les Girondins ont décidé de connaître un mois de janvier plutôt actif et ils se distinguent principalement sur le front des jeunes joueurs en devenir.

Un pari qui était jusqu’à présent la spécialité de l’AS Monaco en France, le club de la Principauté ayant pour habitude d’empiler les joueurs prometteurs et de les faire progresser, du moins jusqu’à cette saison. Si Lille s’est engouffré dans la brèche, le club au scapulaire et ses nouveaux propriétaires américains se mettent à la page. Et selon Nicolas Morin, journaliste bien informé sur les Girondins, Bordeaux rêve de récupérer Sofiane Diop.

Fleuron de la formation du Stade Rennais, l’ailier de poche natif de Tours, où il a débuté le football, avait été piqué par l’ASM au club breton l’été dernier, dans une passe d’armes qui avait fait du bruit. Son temps de jeu lui a permis de se montrer en Ligue 1, même si pour le moment la situation à Monaco ne lui permet pas de profiter de cette expérience. Bordeaux songerait donc à le récupérer, et compléter ainsi son intérêt pour les espoirs du football, après les dossiers Bellanova et Maja de cet hiver.