Bordeaux supporter numéro 1 de l’OL en Europe

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Relancé dans la course au maintien après sa victoire face à Metz (3-1) le week-end dernier, Bordeaux va tenter de poursuivre sa remontée dimanche contre l’Olympique Lyonnais. Un adversaire que les Girondins espèrent la tête ailleurs.

Lanterne rouge et distancés avant la 31e journée de Ligue 1, les Girondins ont repris espoir. Leur succès dans le match de la peur contre Metz les a totalement relancés dans la course au maintien. D’autant que les Marine et Blanc ont entamé une dynamique positive. Sans compter la victoire en amical contre le Deportivo Alavés (2-1) pendant la trêve internationale, Bordeaux avait obtenu son premier clean sheet à Lille (0-0) malgré une longue infériorité numérique. De quoi rendre Gernot Rohr optimiste avant le déplacement à Lyon dimanche.

📽 On commence la journée avec le sourire en se repassant le but décisif d'@MBaye9Niang face à Metz ! ⚽👊 pic.twitter.com/bgQAiRupgs — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) April 12, 2022

« Avec cette petite victoire en amical contre Alavés, puis le match nul aussi quand même à Lille, à dix contre onze et pour la première fois, sans but encaissé on pouvait déjà laisser espérer un léger mieux. Et il fallait absolument confirmer. Contre Metz, ça a été fait. Donc, je pense que la tendance maintenant est redevenue positive et qu’en revanche, les deux clubs qui nous précèdent, c'est-à-dire Saint-Étienne et Clermont qui ont encaissé des grosses défaites, sont sur une tendance négative », a commenté Gernot Rohr sur France Bleu Paris, avant d’évoquer une possible déconcentration des Lyonnais.

« Même si on ne gagne pas à Lyon, c'est quand même important de continuer avec cet état d'esprit et de faire un bon match pour faire les points nécessaires dans les rencontres à venir, a poursuivi l’ancien joueur et entraîneur des Girondins. Il faut aller à Lyon avec un esprit conquérant contre une équipe fatiguée, peut-être qualifiée et qui va avoir en tête la Coupe d'Europe plus que le championnat où elle est distancée. Un bon coup à jouer. Il ne faut surtout pas se cacher. Il faut y aller, oser et être conquérant. » Après le nul à Londres à l’aller (1-1), l’Olympique Lyonnais recevra West Ham jeudi soir en quarts de finale retour de l’Europa League.