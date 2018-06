Bordeaux : Martin dit tout sur le mercato express des Girondins

Dans : Bordeaux, Mercato.

Qualifiés pour les tours préliminaires de l’Europa League, les Girondins de Bordeaux devront rapidement boucler leur mercato estival.

« On espère avoir l'effectif au complet pour débuter l'Europa League le 26 juillet », a annoncé Stéphane Martin en conférence de presse. Car le club aquitain a bien l’intention de se renforcer malgré l’échec de la vente à un fonds d’investissement américain. Le président bordelais pourra notamment compter sur la recette du probable transfert de Malcom, qu’il espère vendre « le plus cher possible », admettant que cette opération aurait « une influence sur la suite » du mercato. En tout cas, il n’est plus question de se tromper comme l’été dernier.

« Cette année on va essayer de recruter plus proches (de la L1) », a précisé Martin, qui envisage aussi de se faire prêter des joueurs par de grands clubs européens. En parlant d’éléments prêtés, le dirigeant a aussi indiqué qu’il tentait de conserver le milieu de Monaco Soualiho Meïté et l’attaquant de Middlesbrough Martin Braithwaite, dont l’option d’achat est fixée à 7 M€. Enfin, l’entraîneur uruguayen Gustavo Poyet souhaite également garder son compatriote Diego Rolan, prêté à Malaga cette saison, et dont le « retour est envisageable ». La direction a donc du boulot avec tous ces dossiers.