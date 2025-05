Bordeaux ‍: Lopez et les milliardaires, ça le fait hurler

Dans : Bordeaux.

Par Hadrien Rivayrand

Les Girondins de Bordeaux devront évoluer une saison de plus en National 2. Gérard Lopez ne compte en plus pas partir. De quoi en agacer plus d'un chez les observateurs.

A Bordeaux, il faudra encore patienter avant de revoir les Girondins évoluer au plus haut niveau. Le club au scapulaire ne parviendra pas à monter en National malgré de fortes attentes. La gronde est énorme de la part des fans bordelais, qui demandent plus que jamais le départ de Gérard Lopez. Mais pour le moment, l'homme d'affaires ne compte pas lâcher les Girondins malgré les quelques propositions qui lui sont faites. Pour pas mal d'observateurs, la gestion des clubs par les milliardaires en France n'apporte finalement pas les meilleures choses. Et ce n'est pas Jean-Michel Larqué qui dira le contraire.

Gérard Lopez prend cher

Ces dernières heures sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois concernant Gérard Lopez mais également d'autres propriétaires de clubs en France : « Je vais bien faire le distingo entre les milliardaires mécènes et les milliardaires rapaces. Pour les milliardaires mécènes, je ne vais quand même pas faire le procès de quelqu’un qui n’est pas encore arrivé dans le football et dire que c’est une catastrophe qu’Arnault ou Niel soient dans le football français. (...) Mais avec les autres, les dégâts sont faits et ce n’est pas fini parce qu’il y a des monuments qui sont déjà tombés après le passage de ces fonds d’investissement. Sochaux, c’est quand même le berceau du football professionnel, je crois que c’est un chinois qui était passé par là et ils sont en National. Bordeaux, n’en parlons pas.

C’est un génie, Lopez est un génie et ça continue ! Ils sont en National 2, c’est-à-dire la 4ème division, après la fabuleuse expérience Lopez. On se demande ce qu’il fait. Puis Textor, John je crois qu’il n’a plus d’ongles à force de racler les fonds. (...) Depuis l’arrivée de ces oiseaux, de ces vautours, est-ce que le football français s’est vraiment amélioré ? La pépite du football français depuis 1970, date de la création par Georges Boulogne des centres de formation, c’était la formation. Or Ratcliffe, Tanenbaum, John et compagnie, la formation si tu savais comment ils s’en tamponnent le coquillard. Ils s’en foutent ». Voilà qui est clair, alors que la prochaine équipe qui pourrait faire les frais d'une gestion bancale est l'OL, menacé de rétrogradation en Ligue 2 au minimum.