Bordeaux : Les supporters stoppent l'entraînement

Dans : Bordeaux.

A la veille du match contre l'AS Saint-Etienne, les Girondins du Bordeaux ont eu de la visite à l'entraînement. Les Ultramarines 1987 ont débarqué au Haillan pour faire part de leur colère.

Ces derniers mois on a essentiellement vu les supporters bordelais s’opposer aux dirigeants du club au scapulaire, et notamment Frédéric Longuépée dont la démission est exigée de manière récurrente. Mais même s’ils sont toujours remontés contre ces derniers, les Ultramarines 1987 le sont également contre les joueurs girondins. Et ce samedi, à la veille du déplacement de Bordeaux à Geoffroy-Guichard pour y défier l’AS Saint-Etienne, l’association de supporters a fait entendre sa voix, puisque des fans giroindins sont entrés au Haillan et ont stoppé la séance d’entraînement dirigée par Jean-Louis Gasset. Il s’agissait non pas de motiver spécialement les footballeurs girondins, mais plutôt de leur passer un savon suite aux résultats actuels du club, qui pointe à la 13e place du classement de Ligue 1.

Et les supporters ont justifié ce débarquement en force à l'entraînement. « Nous avons interrompu l'entrainement aujourd'hui. Si les problèmes du club dépassent le simple cadre sportif, nous ne pouvions rester sans réponse face à l'attitude de l'équipe. Nous leur avons apporté la colère populaire qu'ils n'ont pas à affronter au stade, huis clos oblige », ont précisé les Ultramarines 1987 dans un message diffusé sur les réseaux sociaux. Cette visite s'est toutefois passée sans aucun incident notable.