Bordeaux : Juppé ne craint pas un coup tordu des Américains

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Contre toute attente, la vente des Girondins de Bordeaux, qui devait se concrétiser mardi, n'a pas eu lieu, le repreneur américain n'ayant pas bouclé totalement son tour de table financier. Mais du côté de la capitale girondine on ne semble pas réellement inquiet, même s'il faudra patienter 15 jours de plus avant de voir GACP devenir officiellement propriétaire du club au scapulaire. Alain Juppé a fait savoir qu'il avait une confiance totale concernant une fin heureuse dans cette transaction.

« J'ai reçu l'assurance du repreneur, pas plus tard que mardi soir que la reprise se ferait, que c'est un problème technique et que, comment on dit en français maintenant, le closing se ferait au plus tard le 6 novembre. J'ai confiance. De toutes façons, si cette reprise ne se faisait pas, M6 resterait responsable devant la Ville et la Métropole de la situation », a précisé le maire de Bordeaux, visiblement convaincu que les Américains iront au bout dans cette opération d'envergure.