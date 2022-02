Bordeaux : Guion ça traîne, la raison est simple

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

David Guion n'a pas encore été officiellement nommé entraîneur des Girondins de Bordeaux, mais il a déjà rencontré ses joueurs et sera mardi au Haillan pour assurer l'entraînement.

Ce lundi soir, et plus de 24 heures après la défaite des Girondins à Lens (3-2), le club au scapulaire n’a toujours pas communiqué officiellement concernant la nomination de David Guion à la place de Vladimir Petkovic, mis à pied après le naufrage de la semaine passée à Reims. Non pas que Gérard Lopez ait soudainement des doutes concernant son futur entraîneur, ou que ce dernier ait finalement renoncé au poste en voyant que Bordeaux était désormais 20e et dernier de Ligue 1. Non, si l’officialisation traîne c’est que les Girondins de Bordeaux veulent définitivement régler le cas de l’ancien sélectionneur suisse, lequel ne partira pas pour rien du Haillan. Ett comme sa mise à pied s’achève ce lundi, c’est probablement dès mardi que son départ sera acté, Bordeaux espérant toujours un accord à l'amiable qui lui permettra de ne pas avoir à régler l'addition énorme constituée par le salaire du technicien jusqu'en 2024.

David Guion entraîneur de Bordeaux dans les prochaines heures

En attendant, et pour ne pas perdre de temps, David Guion a déjà noué des discussions avec des joueurs de son futur effectif et il devrait assurer mardi également sa première séance d’entraînement en compagnie du staff déjà en place à Bordeaux. Car, comme l’affirme L’Equipe, Frédéric Bompard, adjoint habituel de Rudi Garcia, a refusé d’assurer la même fonction auprès de David Guion. L'ancien entraîneur de Reims n'a clairement pas de temps à perdre, car l'opération maintien des Girondins commence dès ce dimanche par la réception de l'AS Monaco, une équipe jamais facile à manœuvrer, même si cette saison elle a été capable du pire comme du meilleur. Pour le successeur de Petkovic, l'état de grâce sera très bref, les supporters bordelais étant déjà au bord de la crise de nerfs en voyant la situation actuelle d'un club historique du football français.