Bordeaux : GACP dévoile son plan, le mercato va être animé

Ce dimanche, Joseph Da Grosa a officialisé la nomination de Frédéric Longuépée au poste de président des Girondins de Bordeaux.

Ce dernier sera en place dès lors que la vente du club au scapulaire à GACP sera actée. Dans les tous prochains jours, le club aquitain va donc entrer dans une nouvelle ère et forcément, le mercato hivernal promet d’être agité à Bordeaux en janvier prochain. Interrogé par RMC Sport, Joseph Da Grosa a dévoilé sa stratégie sur le marché des transferts. Et à l’instar d’un club comme Lille, le but de Bordeaux sera clairement de dénicher des jeunes pépites à fort potentiel. Mais contrairement au LOSC, c’est la France qui pourrait être le terrain de jeu privilégié du club bordelais.

« Ce qu'on va d'abord faire, c'est parler avec Ricardo pour connaître les besoins de l'équipe. On aura une discussion très rapidement après le closing pour bien identifier les forces et faiblesses de l'équipe. Ce sera notre base pour savoir quoi faire pour le mercato d'hiver. Notre stratégie plus globale, c'est identifier des talents potentiels. La France a un énorme vivier de talents, nous croyons pouvoir les identifier aussi bien que n’importe qui d’autre et les faire grandir aussi bien que n’importe qui » a confié le futur boss des Girondins de Bordeaux, bien décidé à installer Bordeaux dans le haut du classement grâce à une stratégie bien définie. Reste à savoir si celle-ci connaîtra le succès espéré…