Bordeaux : Costil a trouvé les « rois des cons »

Le gardien de but de Bordeaux n'a pas apprécié que son équipe concède le nul à Brest. Et Benoit Costil s'est lâché au moment de commenter la performance des Girondins.

Bordeaux menait 1-0 à Brest, avec qui plus est une formation bretonne réduite à dix après l’expulsion de Castelletto (68e). En et plus Costil avait repoussé un penalty brestois. Bref tout allait bien pour la formation girondine mercredi soir. Mais finalement, un but de Benito contre son camp réduisait tout cela à néant, Bordeaux n’était même pas loin de tomber de haut dans les ultimes minutes. De quoi forcément agacer le gardien de but bordelais, qui s'étonne de voir sa formation rater chaque belle occasion qui lui tend les bras cette saison en Ligue 1.

Et quand Benoît Costil n’est pas content, il balance. « On a été stupides, on a été sanctionnés. Il faut se rendre compte des choses. En cas de victoire, on revenait dans le bon wagon. En supériorité numérique, on est dans le confort. On n’en fait pas plus, on pense que le match est acquis. On est sanctionnés logiquement. Quand on n’est pas à 200%, on est une petite équipe, tout simplement. On a quatre ballons de 2-0. Mais tant mieux, on se fait punir. On a tendu la joue, c’est de notre faute. On est les rois des cons », a lancé le gardien de but des Girondins de Bordeaux. Ses coéquipiers apprécieront ce compliment.