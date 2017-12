SCO : Moulin a des soucis comme Monaco, il comprend Jardim

Dans : SCO, Ligue 1, Monaco.

Stéphane Moulin (entraîneur d’Angers après la défaite à Monaco) : « Déjà qu’on n’est pas dans une situation très favorable, si on ne joue pas en première période… Les joueurs ont manqué d’audace. À la mi-temps, j’ai dit aux garçons qu’il en fallait. On a changé un joueur, c’est important. Ce qui n’allait pas, c’était la transition défense-attaque. Pour bien jouer au foot, il faut être relâché. On a eu tendance à ne pas l’être. (Sur son équipe) J’essaie, je cherche, je prends des risques aussi. Le plus important, ce sont les joueurs : comment ils vivent et réagissent. Il faut continuer de bien vivre ensemble. Une longue bataille s’est engagée et se terminera en mai. La situation est très délicate. Mais les joueurs sont conscients, solidaires. Leonardo Jardim et moi, on a les mêmes problèmes. Pas au même niveau. Mais on a les mêmes. C’est dur pour lui. On se rend compte qu’on est moins bon entraîneur quand on a des joueurs moins bons, tout simplement. Il ne faut pas se cacher. Eux ont perdu beaucoup de joueurs cet été. Chez nous, il y a des joueurs différents de la saison dernière… »