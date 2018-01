SCO : Angers reprend ses bonnes habitudes et Moulin aime ça

Dans : SCO, Ligue 1.

Stéphane Moulin, entraineur d’Angers, après la victoire 1-0 face à Amiens : « Notre victoire est logique. On a réalisé un match tactiquement intelligent, celui qu'on avait imaginé et préparé. On a porté le danger devant de belle manière parfois. Si on est exigeants, et on doit l'être, on aurait dû s'éviter quelques frayeurs, même s'ils n'ont pas eu une occasion de but. On a maîtrisé notre sujet avec beaucoup d'humilité. Il fallait mettre cette équipe d'Amiens sous pression et ne pas laisser trop d'espaces. Je retiens donc notre très bon match ».