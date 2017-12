ASC : Amiens craint un énorme coup dur à venir au mercato

Dans : ASC, Mercato.

Belle surprise de notre championnat, Amiens SC peut se féliciter de son mercato estival très réussi. Les nouveaux joueurs ont apporté leur pierre à la bonne série automnale du club picard, et notamment le revenant Gaël Kakuta. Récupéré de Chine sous la forme de prêt, le milieu offensif est dans tous les bons coups, avec trois buts et quatre passes décisives, sans compter une grosse activité et un art de la provocation balle au pied qui n’a pas disparu. A 26 ans, l’ancienne pépite de Chelsea n’a toutefois pas son avenir entre les mains, même s’il souhaite terminer la saison à Amiens. En effet, son club de l’Hebei China Fortune devrait recevoir de grosses offres cet hiver, et a le pouvoir de le ramener en Chine à tout moment.

« S'il y a une offre conséquente, ce sont eux qui auront la main et prendront la décision finale. L'avenir de Gaël ne dépend donc pas forcément uniquement de lui », a expliqué son agent à L’Equipe. Kakuta pourrait même revenir dans le championnat chinois, ou d’autres clubs s’intéressent à lui. Un coup dur de taille pour Amiens en vue de la lutte pour le maintien.