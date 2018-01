ASC : Pélissier joue à 18 et tape sur la presse

Dans : ASC, Ligue 1.

Christope Pélissier, entraineur d’Amiens, après la victoire 3-1 face à Guingamp : « Ce soir on a peut-être réalisé notre meilleur match de la saison, tant sur le plan de l'état d'esprit que sur le plan de l'organisation de jeu. C'est le match le plus abouti, on a défendu avec le ballon. Mes joueurs sont allés chercher cette victoire amplement méritée. On a gagné le match à 18, et pas à 11 plus sept. La preuve, Manzala est double passeur décisif et Bodmer est buteur. Je suis aussi très heureux pour Konaté qui fait un travail énorme. Pour une équipe traversée par les dissensions, à en croire la presse nationale, ce n'est pas si mal ! Le message qu'on a envoyé c'est que nous sommes prêts à ferrailler, à batailler jusqu'au bout. Ce sera dur de nous jouer ».