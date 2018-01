Amiens : « On ne va rien lâcher », Pelissier reste positif

Dans : ASC, Ligue 1.

Christophe Pelissier, entraîneur d'Amiens, après la défaite à Nice (0-1) : « La première période est aboutie. On a opposé un bloc très solide, notamment à l'intérieur, où l'on savait que Nice faisait son jeu. Malheureusement, on n'est pas efficace et on n'ouvre pas le score sur les situations qu'on a. Nice marque son adversaire de manière psychologique et physique par son jeu. On avait aussi un jour de récupération en moins et on a joué à dix contre le PSG. C'est important. On est à la lutte pour le maintien avec beaucoup de monde alors qu'en début de championnat on nous voyait déjà redescendre. J'ai vu une base solide sur nos deux derniers matchs. N'ayez pas peur on ne va rien lâcher jusqu'à la fin. Il faut relativiser la situation actuelle. On est Amiens, on joue Paris et Nice qui depuis 2 mois est en grande forme. Et on fait des choses intéressantes. On est la 7e défense de L1. Malheureusement, on est la 19e attaque. Cela fait 7 fois qu'on perd 1-0 en L1. Cela fait beaucoup. À nous de faire en sorte de transformer ces courtes défaites en nuls ou en victoires par un but d'écart ».