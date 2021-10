ASSE : La seule recrue demande à partir, le terrible mercato

Dans : ASC.

Cet été, Saint-Etienne n’a recruté qu’un seul joueur en la personne de l’attaquant uruguayen Ignacio Ramirez.

Malheureusement pour les Verts, l’attaquant de 24 ans n’a pas les faveurs de Claude Puel depuis le début de la saison. Et pour preuve, Ignacio Ramirez ne compte qu’une seule titularisation en Ligue 1, un bilan famélique pour celui qui devait être le buteur de Saint-Etienne cette saison. Pour le moment, ce n’est pas le cas dans la mesure où Claude Puel lui préfère Jean-Philippe Krasso. « Il a des paliers à passer, notamment dans l'adaptation à un jeu qui va plus vite, à de la densité et à beaucoup de choses. J'espère que cela va aller de plus en plus vite et qu'il sera de plus en plus performant » a expliqué Claude Puel au sujet de Ramirez en conférence de presse la semaine dernière.

Un départ de Ramirez est évoqué

Problème, l’attaquant uruguayen de l’ASSE perd patience et selon les informations de But, il réfléchit d’ores et déjà à quitter Saint-Etienne… lors du mercato hivernal. Très agacé par son manque de temps de jeu, Ramirez vit une adaptation difficile, lui qui évolue en dehors de son pays natal de l’Uruguay pour la première fois. Buteur avec la réserve ce week-end (victoire 2-0 contre Montluçon), Ramirez estime qu’il est de retour à un très bon niveau physique, qui doit lui permettre de prétendre à une place dans le onze de départ de Claude Puel. S’il ne retrouve pas d’avantage de temps de jeu dans les semaines à venir, Ramirez pourrait prendre la décision catégorique de quitter les Verts, six mois seulement après son arrivée en France. Les agents de l’attaquant de 24 ans ont été avertis des envies d’ailleurs de leur poulain et ont déjà des contacts avec plusieurs clubs dans l’optique d’un prêt ou d’un transfert au mois de janvier.