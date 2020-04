ASC : Ses joueurs testés au Covid-19, Amiens est prêt à sauver sa tête

Dans : ASC.

En plus du protocole médical préparé par la Ligue de Football Professionnel, les joueurs d’Amiens ont passé des tests de dépistage. L’objectif est de permettre une reprise dans les meilleures conditions.

A chaque sortie médiatique ou presque, les acteurs de Ligue 1 ont tendance à la jouer perso. Beaucoup retiennent la fameuse saison blanche proposée par le Lyonnais Jean-Michel Aulas. Mais d’autres présidents pensent aussi à leurs intérêts. C’est notamment le cas de Bernard Joannin qui milite pour une reprise du championnat. Et pour cause, Amiens occupe actuellement la 19e place qui l’enverrait directement en Ligue 2 si l’on arrêtait l’exercice à la 27e journée.

« Depuis le début, je tiens le même discours. Je pense que pour l’éthique sportive, il est nécessaire de reprendre la compétition », a confié le dirigeant à RMC. Focalisé sur une reprise, le club picard a donc fait passer des tests de dépistage à ses joueurs et entraîneurs dans un laboratoire. « La priorité, c’est de s’assurer de la santé de nos joueurs, de notre staff et de tous les gens qui sont en contact avec les joueurs. A partir de là, c’était logique de tester les joueurs et notre staff », a expliqué Joannin.

Les Amiénois sauront lundi

« Nous avons demandé à nos joueurs de se rendre dans un laboratoire extérieur pour réaliser ces tests. Ce ne sont pas des tests que nous avons achetés, a-t-il précisé. Tout a été suivi par notre cellule médicale. Nous aurons les résultats de ces tests lundi. On les analysera ensuite tous ensemble. » A noter que cette initiative n’empêchera pas les Amiénois de suivre le protocole médical exigé par la Ligue de Football Professionnel.

« Bien sûr ! Nous serons dans l’obligation de faire des tests tous les quatre jours une fois que l’entraînement aura repris, a accepté le président de l’ASC. Je pense que la Ligue de Football Professionnel va l’imposer à tous les clubs. Il faut qu’en permanence nous soyons sûrs que nos joueurs et notre staff ne sont pas exposés. » Une manière de rassurer les joueurs majoritairement réticents à l’idée de reprendre l’entraînement le mois prochain.