L1 : Les élus d'Amiens attaquent aussi en justice !

Dans : ASC.

Le club d'Amiens ne sera pas seul devant le tribunal administratif de Paris afin de contester sa relégation en Ligue 2.

Les dirigeants de l’Amiens SC ont annoncé lundi dernier avoir saisi le tribunal administratif de Paris afin de remettre en cause la relégation en Ligue 2 décidée par la LFP suite au gel du classement de la Ligue 1 après la 28e journée. A cet instant du Championnat, le club était avant-dernier avec 4 points de retard sur Nîmes, qui est finalement maintenu et ne jouera pas un barrage. Mais ce dimanche, la Communauté d’Agglomération d’Amiens a décidé d’entrer dans la danse en saisissant à son tour le tribunal administratif de Paris.

« Sans remettre en cause le choix d’arrêter le championnat avant son terme, le club et la collectivité s’unissent pour demander le retrait de cette décision inadaptée, qui suscite un émoi bien réel et croissant au sein du monde sportif et du public », indiquent les élus amiénois, qui estiment que le club n'a pas pu sportivement défendre ses chances en Ligue 1 et que la Ligue de Football Professionnel ne veut pas tenir compte des circonstances exceptionnelles provoquées par l'épidémie de Covid19. C'est désormais la justice administratives qui décidera de la suite.