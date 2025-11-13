Mondial 2026 : La France tête de série, c'est presque garanti

L'Equipe de France n'a besoin que d'un succès ce jeudi soir contre l'Ukraine pour valider sa place au Mondial 2026. Cela lui permettrait d'éviter à coup sûr les barrages et de s'offrir un tirage au sort plus aisé pour la phase finale estivale.

Comme en 1993, la route de l'Amérique du Nord passera par le Parc des Princes pour les Bleus. L' Equipe de France défie l'Ukraine dans l'enceinte du PSG ce jeudi soir. Un succès et les Bleus seront qualifiés officiellement pour la Coupe du monde 2026 . Ils s'éviteraient un match piégeux en Azerbaïdjan dimanche soir et surtout un parcours périlleux en barrages en cas de chute à la deuxième place. Cette phase à deux matchs (demi-finale et finale) avait coûté cher à l'Italie en 2022. Une qualification acquise dès novembre faciliterait aussi le futur parcours des Français l'été prochain.

Qualifiée, la France sera tête de série

En effet, la France est actuellement troisième du classement FIFA derrière l'Espagne et l'Argentine. Comme l'assure le journal l'Equipe, elle est donc assurée d'un statut de tête de série en cas de qualification directe car c'est ce classement FIFA qui placera chaque pays dans les 4 pots du tirage. Avec 48 participants, le premier pot réunira 12 pays dont les 9 nations les mieux classées au monde. Les trois pays hôtes les Etats-Unis, le Mexique et le Canada complèteront ce pot 1.

Néanmoins, si les hommes de Deschamps se ratent en novembre, la donne sera bien différente. Reversés en barrages en mars 2026, ils ne seraient pas présents dans le tirage au sort prévu le 5 décembre prochain à Washington. Dans ce cas de figure, les Bleus ne seraient plus têtes de série et complèteront un autre pot au tirage. Ils retrouveraient alors dès le premier tour des grosses nations comme l'Espagne, l'Argentine, le Portugal, l'Angleterre, le Brésil ou l'Allemagne.