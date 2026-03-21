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Konaté victime d'insultes racistes, la FFF se fâche

Equipe de France21 mars , 16:00
parClaude Dautel
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Depuis la blessure de Victor Osimhen, victime d'une fracture du bras, Ibrahima Konaté est ciblé par des injures racistes venues de supporters de Galatasaray. 24h après Liverpool, la FFF a décidé de réagir.
« La FFF condamne avec la plus grande fermeté les insultes racistes dont est victime Ibrahima Konaté sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Ces propos haineux, contraires aux valeurs fondamentales du sport, sont inacceptables. Le football doit rester un espace de respect, d’inclusion et de rassemblement. Aucun joueur ne devrait avoir à subir de telles attaques en raison de son origine ou de la couleur de sa peau. La FFF apporte tout son soutien à Ibrahima Konaté et réaffirme son engagement total dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. La Fédération se réserve par ailleurs le droit d’engager toute action nécessaire afin que les auteurs de ces actes soient identifiés et sanctionnés », indique la Fédération Française de Football dans un communiqué.
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