Konaté victime d'insultes racistes, la FFF se fâche

Oui c'est pour ca qu'il pleure...abruti
Très gros match piège. J'espère qu'on prendra 1 pt quand même
Faut arrêter de mettre la pression sur les 2 gardiens. Enrique a fait un choix du moment mais rien ne dit que ça ne puisse pas changer très vite… ( blessures, 2-3 contres performances. Je pense que Safonov a l’avantage d’être plus rassurant pour ses coéquipiers, il est plus ancien, connaît bien le groupe, Chevalier doit gérer la transition, LOSC-PSG, le montant de son transfert, une nouvelle vie dans la capitale, ses nouveaux partenaires. Il paraît que Lucas est un crack, plus qu’à voir s’il arrive à s’éclater au club. On parle de Donnaruma mais réellement c 6 mois très bons, tout le reste plus que moyen.
Ah la orde se déchaîne, mais que dire des politiciens, les animateurs TV…etc, pédo, drogues, qu’ils mutent ailleurs des qu’un scandale éclate. Pour être jugé faut avoir le Q propre..
Pas du tt rien de grave juste 1 béquille
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La FFF condamne avec la plus grande fermeté les insultes racistes dont est victime Ibrahima Konaté sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Ces propos haineux, contraires aux valeurs fondamentales du sport, sont inacceptables. Le football doit rester un espace de respect,