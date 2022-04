France : Saliba au Qatar, la grosse sensation !

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison impeccable avec l’OM, William Saliba a fêté ses deux premières sélections avec l’Equipe de France en ce mois de mars.

Après une entrée en jeu réussie contre la Côte d’Ivoire dans son jardin à Marseille, William Saliba a fêté sa première titularisation avec l’Equipe de France face à l’Afrique du Sud mardi soir. Serein dans ses interventions et propre dans ses relances, le défenseur de l’Olympique de Marseille a gagné des points et a toutes les chances d’être rappelé par Didier Deschamps pour les matchs du mois de juin. La Coupe du monde au Qatar se disputant au mois de décembre prochain, William Saliba peut croire en ses chances d’y participer. Mais pour y jouer quel rôle ? Certains titulaires à l’instar de Raphaël Varane feraient bien de se méfier de la progression fulgurante de William Saliba selon le journaliste Thibaut Leplat.

Saliba, une vraie menace pour Varane ?

« Ce qui est paradoxal avec Varane, c'est qu'il est très fort à 20-25 mètres de son but, c'est d'ailleurs pour ça qu'il était exceptionnel au Mondial en Russie. Son envergure lui permet d'occuper plus d'espace. Et en réalité, là où il est le plus en difficulté, c'est sur ses qualités premières en vitesse. Il est rapide, mais il a un problème d'anticipation et de concentration. Au moment où Varane sort contre l'Afrique de Sud (5-0), l'équipe de France mène 3-0, Saliba passe dans l'axe, monte d'un cran et la France met deux buts. Il intercepte un nombre de ballons incroyable. Il est plus petit, il n'a pas l'envergure de Varane, mais il respire une sérénité extraordinaire que je n'ai pas vue depuis Laurent Blanc. Il faut ouvrir un débat Varane. Mais Didier Deschamps ne le fera pas » a lancé le consultant de RMC, pour qui William Saliba a tout pour mettre en danger le monument Raphaël Varane chez les Bleus. De là à le menacer dès la Coupe du monde au Qatar en décembre ?