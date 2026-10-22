Sous la menace du PSG, Montpellier prolonge son crack

Pisté par le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, Laciné Megnan-Pavé a décidé de prolonger son aventure au sein de son club formateur, le Montpellier Hérault.
À un peu plus de 16 ans, Laciné Megnan-Pavé est déjà la cible de tous les recruteurs des meilleurs clubs d’Europe. Il faut dire que ce jeune buteur né en 2010 affole déjà tous les compteurs de précocité. Après avoir fini sa formation chez les jeunes du MHSC la saison passée, en U19 National et en Gambardella, Megnan-Pavé a vite fait le grand saut en Ligue 2. En début de saison, le joueur de 16 ans avait notamment marqué les esprits en marquant dès la première journée face à Dijon (1-1) avant de délivrer une passe décisive la semaine d’après face à Nancy (1-0). S’il a connu des moments plus difficiles depuis en faisant un tour sur le banc des remplaçants, il a parfaitement réagi lundi dernier en trouvant le chemin des filets lors de la belle victoire du MHSC face à Rodez (3-0).
Laciné Megnan-Pavé n’ira pas au PSG
Brillant chez le deuxième de L2, Megnan-Pavé a donc tapé dans l'œil des gros clubs européens, à l’image du PSG, qui avait tenté de le séduire lors du dernier mercato estival. Mais alors que son nom commençait à circuler de tous les côtés, le MHSC a décidé de mettre fin aux spéculations en prolongeant le contrat de son crack. En effet, ce jeudi, Montpellier a annoncé la prolongation de Laciné Megnan-Pavé jusqu’en 2029. Devenu le plus jeune joueur à parapher son premier contrat professionnel en février dernier, à 15 ans seulement, le crack de la Paillade n’a pas hésité avant de signer.
Montpellier prolonge Megnan-Pavé
« Cette prolongation montre une nouvelle fois l’intérêt que le club me porte et ça me fait plaisir ! Quand les dirigeants m’en ont parlé, je n’ai pas hésité et j’ai tout de suite dit oui. Voir toute cette confiance qui est placée en moi ici, cela a pesé dans mon choix de prolonger au MHSC… Et quand on connait mon jeune âge, c’est encore plus valorisant. Du coup, prolonger n’était pas seulement une option pour moi, c’était une évidence (sourire) », a lancé, sur le site de son club, Megnan-Pavé, qui espère découvrir la L1 avec son club formateur dès la saison prochaine avec l’objectif de montée en fin de saison.