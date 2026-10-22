L1 : La LFP propose l’OM pour remplacer PSG-OL

L1 : La LFP propose l’OM pour remplacer PSG-OL

Ligue 1
parAlexis Rose
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Pas totalement contre l’idée d’un report du choc de la 8e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OL prévu dimanche soir, la LFP a proposé de mettre le match de l’OM face au Havre à la place.
L’affiche de la 8e journée de championnat entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais se jouera-t-elle dimanche soir comme prévu ? Cela n’est pas encore certain. Alors qu’un report semblait possible, la LFP a mis son veto au cours des dernières heures… enfin pas de manière définitive. En effet, selon L’Equipe, la Ligue n’est pas contre l’idée de repousser le match prévu au Parc des Princes… à condition de remplacer la case du dimanche soir par un autre match.

OM - Le Havre décalé à dimanche soir ?

En quête d’une solution de repli pour satisfaire ses abonnés, la LFP a proposé à Marseille et Le Havre de jouer le dimanche à 20h45, plutôt qu’à 17h15. Si les deux clubs ont été contactés ce jeudi après-midi, le club phocéen n’a pas encore donné son feu vert par rapport à ses supporters. « C'est plus par rapport à nos supporters, des gens avaient prévu de venir à un horaire, ils avaient peut-être des choses prévues ce soir-là, ils ne pourront peut-être pas se rendre au Vélodrome. C'est plus dans ce sens-là, que cela nous gêne au niveau du club », a lancé Bruno Genesio après la défaite de son équipe à Graz ce jeudi soir en Europa League (0-1).

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Le flou règne donc encore autour de l’affiche du dimanche soir, qui pourrait donc être OM-HAC si les clubs valident ce changement d’horaire au même titre que les autorités. Et dans ce cas, le choc PSG-OL pourrait alors se jouer lundi soir comme prévu à un moment donné, pendant la cérémonie du Ballon d’Or.
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Derniers commentaires

EL : Nouvelle déroute pour l'OM à Graz

comme tu pu la m.erde toi...on parle de foot la, un sport, va t'acheter un vie dechet. Ton club sans un pays entier qui a acheter tes parent pour venir, il existait pas. Profite en et ferme ton Q. Et achete toi une vie, c'est que du sport

EL : L’OL se prend une grosse claque à Hoffenheim

Oui, si encore ils avaient été forts en face. Mais là... Aucune envie de jouer. Horrible !

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Euh... L'arbitrage, ça va ? Vous vous sentez bien ?

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TG Kango est sorti sur civière et a été transféré à l’hôpital !

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Merci les gars, vous apportez un peu de sourire, il y en avait besoin. 👍

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