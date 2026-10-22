L1 : La LFP propose l’OM pour remplacer PSG-OL

comme tu pu la m.erde toi...on parle de foot la, un sport, va t'acheter un vie dechet. Ton club sans un pays entier qui a acheter tes parent pour venir, il existait pas. Profite en et ferme ton Q. Et achete toi une vie, c'est que du sport
Oui, si encore ils avaient été forts en face. Mais là... Aucune envie de jouer. Horrible !
Euh... L'arbitrage, ça va ? Vous vous sentez bien ?
TG Kango est sorti sur civière et a été transféré à l’hôpital !
Merci les gars, vous apportez un peu de sourire, il y en avait besoin. 👍
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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🚨 OM-LE HAVRE POURRAIT ÊTRE DÉCALÉ À 20H45 DIMANCHE À LA PLACE DE PSG-OL !!! 👀 La LFP a proposé ce changement en cas de report du choc PSG-OL. L’OM n’a pas encore donné son accord, notamment en raison des conséquences pour ses supporters. 🗞️ @lequipe