ECL : Monaco sauve l’honneur de la France





Dans un triste jeudi pour les clubs français, Monaco a fait le travail en s’imposant 3-0 face à Fribourg. C’est l’inévitable Brunner qui a montré le chemin à suivre en première période, avant que le score ne gonfle en seconde période grâce à Camara et Fati. Avec deux succès en deux matchs, l’ASM est bien au chaud dans le Top8, à la 6e place du classement.