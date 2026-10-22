EL : L’OL se prend une grosse claque à Hoffenheim

C'est jaune pas +
Match honteux. Totalement a oublier...
comme tu pu la m.erde toi...on parle de foot la, un sport, va t'acheter un vie dechet. Ton club sans un pays entier qui a acheter tes parent pour venir, il existait pas. Profite en et ferme ton Q. Et achete toi une vie, c'est que du sport
Oui, si encore ils avaient été forts en face. Mais là... Aucune envie de jouer. Horrible !
Euh... L'arbitrage, ça va ? Vous vous sentez bien ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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Fin du match 🔚 Nos Gones concèdent leur premier revers en Europa League cette saison sur la pelouse d'Hoffenheim... 🔴🔵 3-0 #TSGOL