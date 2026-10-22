EL : L’OL se prend une grosse claque à Hoffenheim

EL : L’OL se prend une grosse claque à Hoffenheim

OL
parAlexis Rose
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3e journée de l'Europa League :
SNP Arena.
TSG Hoffenheim - Olympique Lyonnais : 3-0.
Buts : Kramaric (45e+4), Daghim (49e), Hlozek (83e) pour Hoffenheim.
Après deux belles victoires pour lancer sa campagne d'Europa League, l’Olympique Lyonnais est violemment retombé de son nuage sur la pelouse d’Hoffenheim (0-3).
Installé dans le peloton de tête après son bon départ en Europa League, l’OL voulait poursuivre sur sa bonne dynamique ce jeudi soir en Allemagne. Mais après des occasions lyonnaises de Nakamura (10e) ou Boudache (37e), c’est Hoffenheim qui ouvrait la marque ! Juste avant la pause, et après la sortie sur blessure de Kango, Kramaric profitait des hésitations de la défense de l’OL pour marquer d’une tête lobée suite à une longue touche venue du côté droit (1-0 à la 45e+4). Un but qui faisait mal aux Gones juste avant la pause...

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Au retour des vestiaires, Lyon voulait réagir, mais le club allemand faisait assez vite le break. Après une perte de balle d’Himbert aux 30 mètres, Kramaric lançait Daghim, qui faisait la différence avant de planter du droit à ras de terre (2-0 à la 49e). KO debout, Lyon ne se réveillait pas. Et en fin de match, Hoffenheim finissait par enfoncer le clou avec Hlozek, qui concluait un beau mouvement collectif d'un tir décroisé du droit (3-0 à la 83e) pour finir d'achever les Gones de Paulo Fonseca.
À cause de cette première défaite de la saison en Europa League, Lyon chute forcément au classement. Sur le podium avant cette 3e journée, l’OL est maintenant 12e, mais reste à un point du Top 8 et à trois longueurs des cinq leaders. L'OL va maintenant devoir vite digérer ce lourd revers en C3, sachant que Lyon affrontera le PSG ce week-end pour tenter de conserver sa place de leader en L1.
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comme tu pu la m.erde toi...on parle de foot la, un sport, va t'acheter un vie dechet. Ton club sans un pays entier qui a acheter tes parent pour venir, il existait pas. Profite en et ferme ton Q. Et achete toi une vie, c'est que du sport

EL : L’OL se prend une grosse claque à Hoffenheim

Oui, si encore ils avaient été forts en face. Mais là... Aucune envie de jouer. Horrible !

OL : Violent choc à Hoffenheim, Kango sort sur civière

Euh... L'arbitrage, ça va ? Vous vous sentez bien ?

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