Bruno Fernandes

MU : « Dévasté », Bruno Fernandes cambriolé en plein match

Premier League
parAlexis Rose
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Plongé dans une période compliquée avec Manchester United, Bruno Fernandes a été victime d’un cambriolage pendant qu’il jouait à Côme en Ligue des Champions.
Bruno Fernandes a vécu une semaine très difficile. Déjà parce qu’il s’est lourdement incliné avec son club de Manchester United face à Côme en Ligue des Champions mercredi (1-4), au cœur d’une série noire de sept matchs sans la moindre victoire. Mais aussi parce que lui et sa famille ont subi un triste évènement au cours des dernières heures. En effet, pendant qu’il était en Italie avec son club, l'international portugais a été victime d’un cambriolage à son domicile.
« Le mercredi 21 octobre, vers 20h30, la police a été alertée au sujet d’une activité suspecte dans une propriété située dans le secteur d’Alderley Park, à Nether Alderley. L’appelant a signalé la présence de trois individus inconnus dans le jardin d’une propriété voisine. À leur arrivée sur les lieux, les agents n’ont trouvé aucune trace des suspects. Cependant, ils ont constaté qu’un cambriolage avait eu lieu dans la propriété et que plusieurs objets avaient été dérobés », précise un porte-parole des forces de l’ordre de Manchester sur The Sun.

Un butin avec des bijoux et des objets de grande valeur

Située dans le « Triangle d’or », un secteur très prisé du Cheshire, la somptueuse propriété du milieu de terrain aurait été prise pour cible par trois individus masqués. Ces derniers se seraient introduits dans cette demeure de six chambres à Nether Alderley, emportant avec eux des bijoux de marque ainsi que d’autres objets de grande valeur. Un cambriolage qui a choqué la famille de Bruno, son épouse Ana Pinho et leurs deux jeunes enfants, absents au moment des faits. « Bruno et Ana sont absolument dévastés. Voir son domicile ainsi violé alors que l’on est en déplacement pour représenter son club, c’est le pire cauchemar de tout footballeur », a lancé un proche de la famille.
Alors que les voleurs se seraient faufilés à travers une zone boisée jouxtant le jardin, en passant outre un dispositif de sécurité de pointe, ils n’ont pas touché à la collection de voitures de luxe du joueur de United, parmi lesquelles figurent une Bentley Continental GT d’une valeur de 250 000 livres. Placée entre les mains de l’inspecteur David Jarvis du service d’enquête criminelle (CID) de Macclesfield, l’enquête va maintenant chercher à retrouver les malfaiteurs pour que Bruno Fernandes puisse à nouveau se concentrer sur la suite de sa saison.

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