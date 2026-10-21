Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 3e journée

Europa League
parAlexis Rose
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3e journée de l'Europa League :
Jeudi 22 octobre
18h45 : Lech Poznan - Sunderland (sur Canal+ Live 3)
FC Ararat-Armenia - AZ (sur Canal+ Live 7)
Ferencváros TC - SCU Torreense (sur Canal+ Live 8)
Juventus Turin - Stade Rennais (sur Canal+ Sport)
GNK Dinamo - NEC Nimègue (sur Canal+ Live 9)
SK Sturm Graz - Olympique de Marseille (sur Canal+ Foot)
Royale Union Saint-Gilloise - Hapoel Beer Sheva (sur Canal+ Live 6)
OFI Crète - Bayer Leverkusen (sur Canal+ Live 5)
21h00 : Lillestrom SK - Real Sociedad (sur Canal+ Live 6)
Jagiellonia Bialystok - RSC Anderlecht (sur Canal+ Live 9)
AFC Bournemouth - Milan AC (sur Canal+ Sport)
Celtic Glasgow - Celta Vigo (sur Canal+ Live 5)
Olympiakos - Sparta Prague (sur Canal+ Live 11)
Omonia Nicosie - SL Benfica (sur Canal+ Live 7)
Beşiktaş - Crystal Palace (sur Canal+ Live 4)
FC Viktoria Plzen - Levski Sofia (sur Canal+ Live 8)
NK Celje - Red Bull Salzbourg (sur Canal+ Live 10)
TSG Hoffenheim - Olympique Lyonnais (sur Canal+)

Europa League

CalendrierRésultats

Phase de ligue

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Juventus logo
Juventus
62200716
2Bayer 04 Leverkusen logo
Bayer 04 Leverkusen
62200606
3Benfica logo
Benfica
62200615
4Beşiktaş logo
Beşiktaş
62200734
5AFC Bournemouth logo
AFC Bournemouth
62200514
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Derniers commentaires

Lille balayé par Galatasaray, zéro point en trois matchs

Ton equipe a bien été éliminé par le Fenerbatché

L1 : Le PSG et l'OL discutent d’un report !

Ouais enfin je préfère jouer sans openda et affronter cette effectif de paris sans marqui nuno Mendes Dembele et compagnie

Lens se fait rouler dessus à Bruges

Tu parles du choix de mettre Thauvin sur le banc, moi je te parle du système qui peut pousser un club à faire ce choix. Quand ton équilibre financier dépend d’une nouvelle qualification européenne et que ton effectif ne permet pas de tout jouer, tu peux finir par privilégier le championnat au détriment de la coupe d’Europe pour laquelle tu t’es battu toute l’année. C’est ce paradoxe que je dénonce. Le PSG n’est pas responsable de chaque défaite de Lens, mais sa puissance financière et un modèle qui favorise les plus riches ont accentué le déséquilibre du championnat. Sortir les primes d’une victoire ne répond pas à cette question.

Lens se fait rouler dessus à Bruges

On parle de Bruges en face, on parle d un match de LDC qui peut rapporter 2M en cas de victoire, on parle de 15M en cas de qualif pour les barrages, si les Lens prefere privilégier le championnat en mettant Thauvin sur le banc, le Qatar n y est pour rien...

Lens se fait rouler dessus à Bruges

Non, la faute du Qatar.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
2Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
3Paris logo
Paris
1474211275
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
5Monaco logo
Monaco
1474211064
6Rennes logo
Rennes
13741215141
7Lorient logo
Lorient
117322761
8Lens logo
Lens
10731314113
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
10Brest logo
Brest
9723213103
11Toulouse logo
Toulouse
9723212111
12Auxerre logo
Auxerre
973041117-6
13Nice logo
Nice
8722369-3
14Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
15Angers SCO logo
Angers SCO
77214915-6
16Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
27025511-6

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