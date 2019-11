Euro 2020 : La mauvaise nouvelle confirmée pour la France

Dans : Equipe de France.

Faute d’un meilleur parcours dans son groupe et sans résultat favorable ces derniers jours, l’équipe de France, toute championne du monde qu’elle est, ne sera pas dans le chapeau 1 du tirage au sort de l’Euro 2020. Les Bleus se retrouvent dans le pot 2, avec donc des chances réelles de tomber sur un gros morceau dans sa poule. Même si, et ce n’est pas à négliger quand on connait la chance légendaire de Didier Deschamps, les Tricolores peuvent aussi se retrouver dans un groupe où se trouvent l’Ukraine, la République Tchèque et la Finlande par exemple. Dans l'autre sens, un groupe Espagne, France, Portugal, Pays de Galles est aussi possible...

Les chapeaux pour le tirage au sort de l'Euro 2020

Chapeau 1 : Italie, Angleterre, Belgique, Allemagne, Espagne, Ukraine.

Chapeau 2 : France, Suisse, Croatie, Pologne, Pays-Bas, Russie.

Chapeau 3 : Portugal, Turquie, Danemark, Autriche, Suède, République tchèque.

Chapeau 4 : pays de Galles, Finlande, qualifié barrage Ligue A, qualifié barrage Ligue B, qualifié barrage Ligue C, qualifié barrage Ligue D.