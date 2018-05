EdF : Rabiot, la claque et le gâchis

Dans : Equipe de France.

Parmi les grands perdants de la liste de Didier Deschamps, on retrouve notamment Adrien Rabiot. Alors qu’il avait un boulevard devant lui avec une place de titulaire au PSG et des sollicitations régulières en équipe de France, le milieu de terrain a perdu beaucoup de points lors de ses derniers matchs. Peu en vue avec le champion de France, Rabiot a finalement laissé passer sa chance, Didier Deschamps lui préférant Steven N’Zonzi. Et pour beaucoup d’observateurs, ce n’est pas véritablement une surprise quand on voit comment le Parisien a géré sa saison.

Rabiot, le gâchis. Thauvin, la récompense. Mendy, le miraculé. — Geoffroy Garétier (@ggaretier) 17 mai 2018

y avait pas une camera d tf1 chez rabiot? — Philou (@philousports) 17 mai 2018

Adrien Rabiot en ce moment pic.twitter.com/pCzh9x4H4A — Betclic France (@Betclic) 17 mai 2018