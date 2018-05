EdF : Pour Digne et Debuchy, c’est loin d’être terminé…

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Si la liste de Didier Deschamps ne provoque pas vraiment de polémique, le sélectionneur de l’équipe de France a quand même fait des choix forts avant le Mondial 2018.

Parmi eux, les convocations des latéraux Djibril Sidibé et Benjamin Mendy qui reviennent de blessure, et qui risquent de manquer de rythme en Russie. C’est pourquoi Pierre Ménès conseille à leurs éventuels remplaçants de se tenir prêts. « Il y a les suppléants susceptibles de les remplacer comme Lucas Digne et Mathieu Debuchy », a souligné le chroniqueur de CNEWS Matin. D’ailleurs, Deschamps a déjà prévenu Mendy avant la liste définitive qui sera annoncée le 4 juin.

« Évidemment qu’il y a un risque, a reconnu le patron des Bleus. Benjamin sort d’une longue et grave blessure, il est guéri. Mais il y a une certitude valable pour tous les autres joueurs, et pour lui aussi, c’est que la seule liste qui comptera sera celle du 4 juin à midi. Je peux être amené à tout moment à pouvoir changer un ou des joueurs. Pour Benjamin, concernant son rythme, avec les quinze jours de préparation et les deux matchs amicaux j’en saurai un peu plus. » Si le sélectionneur estime que les incertains ne donne pas suffisamment de garanties, Digne et Debuchy pourraient bien poser leurs valises pour valider leur billet au dernier moment.