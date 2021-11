EdF : Pierre Ménès demande la libération de Griezmann

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Avec la qualification pour le Mondial 2022 en ligne de mire, l’équipe de France va affronter le Kazakhstan samedi soir. Une rencontre que les Bleus pourraient disputer dans un schéma plus offensif. Du moins si le sélectionneur Didier Deschamps suit le conseil de Pierre Ménès, impatient de voir Antoine Griezmann dans une position plus avancée.

Au vu de la réussite de son 3-4-3 en Ligue des Nations le mois dernier, Didier Deschamps avait sûrement prévu de conserver son système. Mais ça, c’était face à des adversaires du calibre de la Belgique et de l’Espagne, beaucoup plus menaçants que le Kazakhstan. Il faut également prendre en compte les absences des défenseurs centraux Raphaël Varane et Presnel Kimpembe qui pourraient inciter le sélectionneur de l’équipe de France à revoir ses plans.

Ménès veut Griezmann en vrai attaquant

C’est en tout cas la volonté de Pierre Ménès, impatient de découvrir des Bleus offensifs et portés par un Antoine Griezmann libéré. « Moi, ce que j'ai vraiment envie de voir dans cette équipe, c'est au moins quatre joueurs à vocation offensive, a confié le journaliste sur sa plateforme. Et j'ai envie de voir un Griezmann attaquant, pas un Griezmann au mitard comme contre la Belgique et l'Espagne. Franchement, Griezmann pour récupérer des ballons et faire des passes à 10 mètres, ça ne m'intéresse pas. Griezmann, j'attends qu'il combine avec Benzema et Mbappé. »

« Avec Mbappé, on le sait, c'est quasiment jamais, a regretté l’ancien membre du Canal Football Club. Avec Benzema, ce n'est arrivé qu'une fois. D'ailleurs, ce jour-là, il n'y avait pas Mbappé, comme par hasard... Est-ce que ce n'est pas l'occasion d'avoir un match où l'on oblige Griezmann à être vraiment en position offensive pour voir de meilleures combinaisons entre ces trois joueurs qui détiennent une grande partie de l'avenir et de la vérité de cette équipe de France ? » De nouveau performant en Espagne, l’attaquant de l’Atlético Madrid aborde ce rassemblement avec confiance.