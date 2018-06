EdF : Le Roi Pelé envoie un message à Mbappé !

Toute la planète football ne parle désormais plus que de Kylian Mbappé et pas uniquement pour ses deux buts contre l'Argentine, mais surtout pour ses deux déboulés en première période, surtout celle ayant abouti au penalty accordé à l'équipe de France. Le jeune attaquant des Bleus a été flashé à 37km/h, une vitesse inouïe avec le ballon dans les pieds. Et ce samedi soir, même le Roi Pelé a tenu à adresser un petit message de félicitation à Kylian Mbappé. En lui souhaitant une bonne chance pour la suite du Mondial...sauf contre le Brésil.

C'est via son compte Twitter, que la légende vivante du football a rendu cet hommage à Mbappé. « Félicitation Kylian Mbappé, deux buts dans une Coupe du Monde en étant si jeune, cela vous met en belle compagnie (Ndlr : L’attaquant français rejoint ainsi Pelé dans l'histoire du Mondial). Bonne chance pour vos autres matches, excepté contre le Brésil », a lancé Pelé, qui espère tout de même que la belle série de Kylian Mbappé ne brisera pas le rêve de la Seleçao, possible adversaire de l'équipe de France lors des demi-finales.

Congratulations, @KMbappe. 2 goals in a World Cup so young puts you in great company! Good luck for your other games. Except against🇧🇷! 😅/ Parabéns, Kylian. Marcar 2 gols em uma partida da Copa te coloca em boa companhia! Boa sorte no resto da competição. Exceto contra o 🇧🇷! https://t.co/DW0XcJF49m