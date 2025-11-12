EdF : Khephren Thuram appelé en renfort

La Fédération Française a annoncé à 24 heures du match contre l'Ukraine que Didier Deschamps avait fait venir Khephren Thuram en renfort.

Eduardo Camavinga étant incertain, le sélectionneur a décidé de faire venir le milieu de terrain de la Juventus annonce la FFF dans un communiqué. Khephren Thuram rejoint ses coéquipiers ce mercredi soir et sera là pour le choc face à l’Ukraine jeudi au Parc des Princes, à Paris (20h45 en direct sur TF1), et l’Azerbaïdjan, dimanche prochain, à Bakou (18h00, en direct sur TF1)